Климатолог Зайцева посоветовала повременить с прогнозами о жарком лете 2026 года

Самые сильные морозы этой зимы накрыли столичный регион, где в том числе зафиксировали рекордную высоту снежного покрова. Когда в Москву придет потепление и правда ли, что после суровых холодов наступит засушливое лето, разбиралась Москва 24.

Запахнет весной?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Первый день февраля принес в столичный регион самые сильные морозы этой зимы. Как сообщила ведущий специалист "Метеоновости" Татьяна Позднякова, в Москве и большей части Подмосковья температура опускалась до минус 20 градусов, что на 12–13 градусов ниже климатической нормы для данного периода.

"Эта же температура воздуха и "ушла" в ночь", – отметила эксперт.

По словам синоптика, на 06:00 в Москве фиксировалось минус 19–21 градуса. Однако из-за высокой влажности воздуха температура ощущалась как минус 25 и холоднее.

Тем временем сугробы в Москве тоже выросли до исторического максимума. По данным ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ в пятницу, 30 января, достигла 61 сантиметра, повторив рекорд 1994 года. Местами столичные сугробы преодолевали и эту отметку. В Балчуге высота оказалась на уровне 69 сантиметров, а в Тушине – 63.

Что касается Московской области, то и там выявили лидеров. Самые высокие сугробы были зафиксированы в Черустях (68 сантиметров), Серпухове (66 сантиметров), Коломне (65 сантиметров) и Волоколамске (62 сантиметра).

При этом синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин предупредил в разговоре с Москвой 24, что морозы не отступят в ближайшее время.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" Отклонение температуры от климатической нормы, которая находится в значениях примерно минус 6,3–6,5, в центральной полосе России в начале февраля составляет значительные 11–15 градусов.

На текущей неделе ночью столбик термометра будет опускаться до минус 19–24, днем – держаться в пределах минус 15–18. Такие условия сохранятся как минимум до четверга, отметил эксперт.

"В пятницу возможно небольшое послабление до минус 13–15 градусов днем из-за слабого теплого фронта, который также принесет символический снег. Более ощутимое потепление ожидается в выходные: температура ночью и днем составит около минус 8–12", – отметил Ильин.

По словам эксперта, более заметный поток теплого воздуха с Атлантики может прийти в Москву во второй половине второй декады февраля.

"В этом случае температура в центре и на юге Центрального федерального округа в течение суток будет варьироваться в районе от минус 1 до минус 6, а местами даже до небольших положительных значений", – пояснил он.

Однако говорить о том, что скоро начнется весеннее таяние снега, пока рано.

"Снежный покров будет постепенно уплотняться под собственным весом и незначительно уменьшаться за счет испарения в солнечные дни, но активное таяние начнется значительно позже. Февраль остается полноценным зимним месяцем, и даже к его концу лишь "запахнет" весной, но устойчивого тепла ждать не стоит", – добавил Ильин.

Немного о перспективах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

При этом ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова отмечала, что температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России. А весна и вовсе наступит раньше срока на юго-западе региона.

Кроме того, как написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале, в марте средняя температура превысит норму на 3–4 градуса.

"Таким образом, в этом году метеорологическая весна (устойчивый переход температуры воздуха через "ноль" в сторону положительных значений) в Центральной России начнется раньше положенных сроков на одну неделю, то есть примерно с середины марта <...>", – сообщил он.

Вместе с тем москвичи могут ждать теплую весну и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков, отметил эксперт.





Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" Лето в этом году будет "зачетным" – более жарким и засушливым, чем в 2025-м, особенно в июле-августе.

При этом синоптик подчеркнул, что прогнозы будут уточняться.

Однако климатолог, доктор географических наук, действительный член Русского географического общества Нина Зайцева отметила, что следует повременить с долгосрочными прогнозами, давать их "крайне преждевременно и неразумно".

"Учитывая аномально высокое количество осадков этой зимой и тот факт, что значительная часть влаги останется в почве после весеннего снеготаяния, оснований для тревоги о катастрофической сухости пока нет", – подчеркнула она в беседе с Москвой 24.

По словам специалиста, единственным источником долгосрочных прогнозов можно считать Гидрометцентр, но точность всегда остается приблизительной, особенно на столь большие сроки. На данный момент никаких сигналов, указывающих на гарантированно засушливое лето, не поступает, добавила она.





Нина Зайцева климатолог, доктор географических наук, действительный член Русского географического общества С методической точки зрения долгосрочные прогнозы – сложная задача. Они часто строятся на методе аналогов: специалисты ищут в архивах похожие погодные условия в прошлом и анализируют, что происходило в последующие сезоны. Однако текущая зима с ее аномальным количеством осадков может не иметь точных прецедентов в недавней истории, что снижает надежность подобных экстраполяций.

Таким образом, делать выводы о летней засухе, основываясь только на предыдущих летних сезонах или текущих аномалиях, некорректно. Чтобы говорить о чем-то определенном, необходимо дождаться развития весенних процессов и получения более полных данных, заключила Зайцева.