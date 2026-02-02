Форма поиска по сайту

02 февраля, 12:32

Общество
Синоптик Ильин: морозы уйдут из Москвы во второй половине февраля

Синоптик спрогнозировал уход морозов из Москвы во второй половине февраля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Аномально холодная погода задержится в столице как минимум до середины февраля, однако затем в город начнет поступать более теплый воздух. Об этом Москве 24 сообщил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, в начале февраля температура в центральной части России отклонилась от климатической нормы на 11–15 градусов. При среднем многолетнем показателе около минус 6,3–6,5 градуса фактические значения остаются значительно ниже.

Морозы, установившиеся в Москве еще в январе, сохранятся и на текущей неделе, с 2 по 8 февраля. В ночные часы температура будет опускаться до минус 19–24 градусов, а днем держаться в диапазоне минус 15–18. Такие условия, как отметил синоптик, продлятся как минимум до четверга, 5 февраля.

"В пятницу (6 февраля. – Прим. ред.) возможно небольшое послабление до минус 13–15 градусов днем из-за слабого теплого фронта, который также принесет символический снег. Более ощутимое потепление ожидается в выходные (7–8 февраля. – Прим. ред.): температура ночью и днем составит около минус 8–12 градусов", – пояснил синоптик.

Во второй половине второй декады февраля в регион может прийти более устойчивый поток теплого атлантического воздуха. В этом случае температура в Москве и на юге Центрального федерального округа (ЦФО) в течение суток будет колебаться от минус 1 до минус 6 градусов, а местами возможны и небольшие положительные значения.

При этом говорить о начале весеннего снеготаяния пока рано. Снежный покров будет лишь постепенно уплотняться и немного уменьшаться за счет испарения в солнечные дни.

Активное таяние, подчеркнул Ильин, начнется значительно позже. По его словам, февраль останется полноценным зимним месяцем, и даже к его концу весна будет ощущаться лишь символически.

Аномальные холода наступили в Москве в пятницу, 30 января. Морозы продлятся до вторника, 3 февраля. Синоптики прогнозируют понижение среднесуточной температуры на 7–12 градусов днем, а ночью – до 25 градусов ниже нуля. В связи с этим действует оранжевый уровень погодной опасности.

Последствия снегопадов в Москве ликвидируют круглосуточно

