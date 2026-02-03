Истребители Польши поднялись в воздух из-за якобы активности России

Фото: ТАСС/EPA/Grzegorz Michalowski

В Польше подняли истребители якобы из-за активности России на территории Украины. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заявление оперативного командования родов вооруженных сил страны.

"В воздух подняты истребители и самолеты раннего предупреждения, приведены в боевую готовность наземные системы ПВО и радиолокационной разведки", – говорится в сообщении в соцсети X.

При этом утверждается, что меры направлены на обеспечение безопасности и защиты воздушного пространства Польши.

Ранее российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета превысила 11 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.