Эксперт Бессонов: овощи подорожают в ближайшие годы

06 февраля, 12:56

Россиян предупредили о подорожании овощей в ближайшие годы

Фото: 123RF.com/grispb

Овощи в ближайшие несколько лет в России будут дорожать, рассказал Москве 24 доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Владимир Бессонов.

Эксперт обратил внимание на то, что инфляция наблюдается в стране с конца советского периода. При этом в СССР ее практически не было, поскольку государство устанавливало цены. Однако был дефицит товаров и "ползучая инфляция", то есть низкий и постепенный рост цен.

"Сейчас мы живем в условиях рыночной экономики, где инфляция есть всегда, как и во всех других подобных странах. Этот фактор можно выделить как основной в вопросе общего роста цен", – подчеркнул Бессонов.

Овощи будут расти в цене, поскольку общий уровень инфляции в России остается достаточно высоким по сравнению с развитыми странами, где нормальным считается показатель около 2% в год. По его словам, когда в экономике растут цены, то с большой долей вероятности дорожает и каждый конкретный товар. Кроме того, на цены влияют увеличение издержек и у производителей, и рост доходов населения, что усиливает спрос.

Помимо этого, овощи являются сезонным продуктом – летом овощи, растущие в открытом грунте, производятся легче и дешевле, чем зимой, так как требуются теплицы и расходы на обогрев.

На помидоры и огурцы, например, сильно влияют погодные условия – если в конце 2025 года было аномально тепло, что снижало затраты на отопление, то в январе и феврале 2026 года наступили сильные холода. Это один из локальных факторов, который внес вклад в произошедший скачок цен.

Доцент добавил, что цены будут продолжать тенденцию к росту в ближайшие год или два, поскольку это "природа инфляции".

"Однако в течение года будут происходить сезонные колебания: в какие-то месяцы цены могут расти быстрее, в какие-то – медленнее или даже временно снижаться. Например, на овощи открытого грунта, такие как морковь или свекла, сильно влияет урожайность. Если нынешний год выдался урожайным, а предыдущий был неурожайным, то на некоторые позиции цены могут и снизиться", – указал Бессонов.

Он назвал Россию страной "рискованного земледелия", в связи с чем урожайность и цены могут меняться от года к году. В 2026 году ближе к лету, особенно к его концу, ожидается снижение цен на овощи. Кроме того, с наступлением тепла появятся первые урожаи овощей открытого грунта.

"Молодой картофель сначала может быть дорогим, но затем, когда его станет много, цены резко упадут. Обычно это происходит в конце лета или начале осени. Однако точные сроки и масштабы снижения всегда зависят от погодных условий в конкретном сезоне, а это уже в большей степени вопрос к природе, чем к экономике", – заключил Бессонов.

Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут рассказала, что огурцы в России начнут дешеветь к весне. Она также отметила, что страна увеличивает объем производства овощей закрытого грунта. Кроме того, министерство намерено возобновить льготное кредитование для строительства теплиц.

"Деньги 24": Росстат обновил набор товаров и услуг для расчета инфляции

