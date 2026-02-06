Форма поиска по сайту

06 февраля, 18:35

Политика

МИД РФ обвинил Запад в попытках втягивания в скандал с делом Эпштейна

Фото: ТАСС/Zuma/Epstein Estate/House Oversight

Западные пропагандисты пытаются втянуть Москву и других непричастных в скандал с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом заявила пресс-служба МИД РФ.

Таким образом ведомство прокомментировало появление в Сети сгенерированного видео, на котором официальный представитель МИД РФ Мария Захарова якобы указала, что Москва не признает документы по делу финансиста.

"Цель манипуляции очевидна – создать впечатление, будто бы мы нервничаем и оправдываемся. На деле же все с точностью да наоборот", – отметило ведомство.

МИД подчеркнул, что западные пропагандисты сами раскрывают свою лживую натуру, которая находится на всеобщем обозрении.

Эпштейна арестовали в 2019 году по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Позже стало известно, что он умер в тюрьме. Это произошло, предположительно, в результате самоубийства.

В начале 2026 года Минюст США опубликовал свыше 3 миллионов новых страниц документов по делу финансиста. В материалах в том числе упоминались российские политики, включая экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

При этом никакой прямой связи между последним и Эпштейном не было – российский политик упоминался лишь в нескольких публикациях в СМИ, посвященных политике РФ.

Новости мира: Минюст США опубликовал материалы по делу Джеффри Эпштейна

