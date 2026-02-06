Форма поиска по сайту

Новости

Новости

06 февраля, 08:26

Политика

ФБР заметило фигуру у камеры Эпштейна в ночь его смерти

Фото: Getty Images/Kypros

На кадрах видеонаблюдения в ночь смерти скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна заметили оранжевую фигуру. Об этом стало известно после анализа видеозаписей ФБР, опубликованных Минюстом США, сообщает газета "Известия".

Фигура появилась около 22:39 по местному времени, то есть в 06:39 по московскому, и поднялась по лестнице к запертой камере. При этом на видео заметно, что это мог быть заключенный в робе.

Эпштейна арестовали в 2019 году по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Позже стало известно, что он умер в тюрьме. Это произошло, предположительно, в результате самоубийства.

В первоначальном пакете документов Минюста США фигурировала 11-часовая запись, в которой отсутствовала одна минута в ночь с 9 на 10 августа 2019 года. Общественность предположила, что исчезнувший фрагмент свидетельствует о наличии заговора, связанного со смертью обвиняемого.

Однако в сентябре 2025 года была опубликована пропавшая минута – на кадрах видно, как данные с камер переключаются в полночь, что приводит к объединению двух фрагментов записи и в течение той самой недостающей минуты ничего не происходит.

В начале 2026 года американский Минюст опубликовал свыше 3 миллионов новых страниц документов по делу финансиста. В материалах, в частности, упоминались российские политики, включая экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского. При этом никакой прямой связи между Жириновским и Эпштейном не было: он упоминался лишь в нескольких публикациях в СМИ, посвященных российской политике.

политиказа рубежом

