Пользователи Сети заявили, что Пекин "жестко похож на Москву"

В Сети появился новый тренд, в котором пользователи сравнивают Москву со столицей Китая Пекином и подтверждают сходство видеороликами. Подробности – в материале Москвы 24.

"Пекин – это просто китайская Москва"

Фото: ТАСС/VCG/Visual China Group

Пользователи соцсетей задали новый тренд: они выкладывают видео из путешествий по мегаполисам мира, перемежая их кадрами, снятыми в Москве. Таким образом блогеры подчеркивают, что визуально некоторые места и даже целые районы, расположенные в разных странах, похожи между собой.

Например, пользователи заметили, что китайская столица очень похожа на Москву.

"Это я еду по Китаю и не понимаю, почему я в Ховрино", – подписала одна из пользовательниц ролик.

"Пекин – это просто китайская Москва. <...> Настолько город по вайбу похож на Москву, что я даже себя как-то неправильно чувствую, как будто в параллельной вселенной какой-то находишься", – рассказал другой блогер.



пользователь Сети И вправду, когда мне подруга сказала, что Пекин похож на любой спальный район Москвы, я не поверила. А нет, так и есть. Если бы не иероглифы.

При этом комментаторы под роликами согласились с авторами и действительно отметили сходство двух городов.

"Мы когда приехали в Пекин, я вышла, себя как дома почувствовала"; "реально же"; "Пекин жестко похож на Москву"; "Пекин – вообще Москва и Бутово", – отметили комментаторы.

Некоторые пользователи пошли дальше и сравнили другие регионы и провинции Китая с районами Москвы.

"А в Гуанчжоу (мегаполис на юге Китая. – Прим. ред.) набережная у телебашни похожа на Парк Горького"; "пригород Чэнду (столица провинции Сычуань на юго-западе Китая. – Прим. ред.) тоже навевает юго-запад наш"; "пока ехали по летному полю в Гуанчжоу, клянусь, как будто Лобня была в иллюминаторе и дальняя стоянка Шереметьево", – подметили сходство юзеры.

Однако актер Макар Хлебников в интервью изданию "Москвич MAG" в октябре 2025 года рассказал, что "объехал весь Китай", но, по его мнению, жить там "неудобно".

"Все парки находятся в центре. Вся жизнь находится в центре. <...> И это как будто крепость, от которой чем дальше отъезжаешь, тем больше забывают о благоустройстве – просто создают новые линии метро и строят муравейники. Многоэтажка-бар-ресторан", – отметил актер.

По мнению Хлебникова, принципиальное различие в том, что в Москве инфраструктура создается не в ущерб озеленению и все находится в гармонии.

Увидеть своими глазами

Фото: ТАСС/VCG/Visual China Group

В 2025 году Китай ввел до 14 сентября 2026-го пробный безвизовый режим для граждан России, разрешив туристам находиться на территории страны до 30 дней.

Одним из главных направлений для российских туристов в этом сезоне стал китайский остров Хайнань. Основной причиной такого ажиотажа эксперты назвали сравнительно низкие цены на авиаперелеты, которые сопоставимы со стоимостью перелета на популярные отечественные курорты в пик сезона, например в Сочи.

В стране можно посетить как развитые мегаполисы, так и провинции с деревнями, в которых сохранены история и традиции. Согласно данным туроператоров, в среднем стоимость поездки для двоих взрослых на неделю составит в среднем 100 тысяч рублей. Но есть нюанс: чем сильнее развит город, тем выше в нем цены, то есть в Гонконге все будет дороже, чем в Шанхае, а в Шанхае – дороже, чем в Пекине, предупредили эксперты. При этом посещение отдаленных провинций может обойтись едва ли не в два раза дороже, чем тур в китайские мегаполисы.

Что касается достопримечательностей, то самая известная – Великая Китайская стена. В общей сложности ее строили почти два тысячелетия – вплоть до середины XVII века. Изначально ее функцией было защитить северную границу современного Китая от набегов врагов, однако к моменту окончания строительства Китайская стена утратила оборонительную функцию. Ее протяженность составляет 21 тысячу километров.

В столице Китая можно также посмотреть на Запретный город – это главная достопримечательность Пекина и памятник культуры, включенный в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Он представляет собой огромный дворцовый комплекс в центре Пекина, своеобразный город в городе, где за дворцовыми стенами размещено около тысячи построек, а также парадные площади и парки. В XV–XX веках там жили императоры со слугами и наложницами. Простому человеку запрещалось входить туда под страхом смерти, поэтому город прозвали Запретным.

В Шанхай туристы едут, в основном чтобы посмотреть на небоскребы. Это можно сделать в одном из крупнейших районов мегаполиса, деловом центре Пудун. Здесь расположена телебашня "Восточная жемчужина" высотой 468 метров, а также самое высокое здание Китая – Шанхайская башня (632 метра). Эксперты также советуют этот район для посещения семьям с детьми из-за океанариума и Диснейленда.

Внимания заслуживает и питомник панд площадью более 3 тысяч километров, который расположен в городе Чэнду на юго-западе страны. Заповедник находится среди бамбуковых лесов, где обустроены вольеры с животными. Условия максимально приближены к естественной среде обитания панд.