Пользователи Сети заявили, что Пекин "жестко похож на Москву"

В Сети появился новый тренд, в котором пользователи сравнивают Москву со столицей Китая Пекином и подтверждают сходство видеороликами. Подробности – в материале Москвы 24.
"Пекин – это просто китайская Москва"
Пользователи соцсетей задали новый тренд: они выкладывают видео из путешествий по мегаполисам мира, перемежая их кадрами, снятыми в Москве. Таким образом блогеры подчеркивают, что визуально некоторые места и даже целые районы, расположенные в разных странах, похожи между собой.
Например, пользователи заметили, что китайская столица очень похожа на Москву.
"Это я еду по Китаю и не понимаю, почему я в Ховрино", – подписала одна из пользовательниц ролик.
"Пекин – это просто китайская Москва. <...> Настолько город по вайбу похож на Москву, что я даже себя как-то неправильно чувствую, как будто в параллельной вселенной какой-то находишься", – рассказал другой блогер.
При этом комментаторы под роликами согласились с авторами и действительно отметили сходство двух городов.
"Мы когда приехали в Пекин, я вышла, себя как дома почувствовала"; "реально же"; "Пекин жестко похож на Москву"; "Пекин – вообще Москва и Бутово", – отметили комментаторы.
Некоторые пользователи пошли дальше и сравнили другие регионы и провинции Китая с районами Москвы.
"А в Гуанчжоу (мегаполис на юге Китая. – Прим. ред.) набережная у телебашни похожа на Парк Горького"; "пригород Чэнду (столица провинции Сычуань на юго-западе Китая. – Прим. ред.) тоже навевает юго-запад наш"; "пока ехали по летному полю в Гуанчжоу, клянусь, как будто Лобня была в иллюминаторе и дальняя стоянка Шереметьево", – подметили сходство юзеры.
Однако актер Макар Хлебников в интервью изданию "Москвич MAG" в октябре 2025 года рассказал, что "объехал весь Китай", но, по его мнению, жить там "неудобно".
"Все парки находятся в центре. Вся жизнь находится в центре. <...> И это как будто крепость, от которой чем дальше отъезжаешь, тем больше забывают о благоустройстве – просто создают новые линии метро и строят муравейники. Многоэтажка-бар-ресторан", – отметил актер.
По мнению Хлебникова, принципиальное различие в том, что в Москве инфраструктура создается не в ущерб озеленению и все находится в гармонии.
Увидеть своими глазами
В 2025 году Китай ввел до 14 сентября 2026-го пробный безвизовый режим для граждан России, разрешив туристам находиться на территории страны до 30 дней.
Одним из главных направлений для российских туристов в этом сезоне стал китайский остров Хайнань. Основной причиной такого ажиотажа эксперты назвали сравнительно низкие цены на авиаперелеты, которые сопоставимы со стоимостью перелета на популярные отечественные курорты в пик сезона, например в Сочи.
В стране можно посетить как развитые мегаполисы, так и провинции с деревнями, в которых сохранены история и традиции. Согласно данным туроператоров, в среднем стоимость поездки для двоих взрослых на неделю составит в среднем 100 тысяч рублей. Но есть нюанс: чем сильнее развит город, тем выше в нем цены, то есть в Гонконге все будет дороже, чем в Шанхае, а в Шанхае – дороже, чем в Пекине, предупредили эксперты. При этом посещение отдаленных провинций может обойтись едва ли не в два раза дороже, чем тур в китайские мегаполисы.
Что касается достопримечательностей, то самая известная – Великая Китайская стена. В общей сложности ее строили почти два тысячелетия – вплоть до середины XVII века. Изначально ее функцией было защитить северную границу современного Китая от набегов врагов, однако к моменту окончания строительства Китайская стена утратила оборонительную функцию. Ее протяженность составляет 21 тысячу километров.
В столице Китая можно также посмотреть на Запретный город – это главная достопримечательность Пекина и памятник культуры, включенный в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Он представляет собой огромный дворцовый комплекс в центре Пекина, своеобразный город в городе, где за дворцовыми стенами размещено около тысячи построек, а также парадные площади и парки. В XV–XX веках там жили императоры со слугами и наложницами. Простому человеку запрещалось входить туда под страхом смерти, поэтому город прозвали Запретным.
В Шанхай туристы едут, в основном чтобы посмотреть на небоскребы. Это можно сделать в одном из крупнейших районов мегаполиса, деловом центре Пудун. Здесь расположена телебашня "Восточная жемчужина" высотой 468 метров, а также самое высокое здание Китая – Шанхайская башня (632 метра). Эксперты также советуют этот район для посещения семьям с детьми из-за океанариума и Диснейленда.
Внимания заслуживает и питомник панд площадью более 3 тысяч километров, который расположен в городе Чэнду на юго-западе страны. Заповедник находится среди бамбуковых лесов, где обустроены вольеры с животными. Условия максимально приближены к естественной среде обитания панд.