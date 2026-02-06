Форма поиска по сайту

06 февраля, 09:22

Транспорт

Восемь поездов между Москвой и Крымом проследуют с задержкой

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

После происшествия на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области в пути остаются задержанными несколько поездов "Таврия", следующих в Крым и из него. Об этом в своем телеграм-канале сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая является оператором железнодорожных перевозок в регионе.

По состоянию на 08:00 по московскому времени опоздания составляют от 1,5 до 8 часов в зависимости от направления и рейса. Часть составов идет измененными маршрутами.

В Крым:

  • № 007 Санкт-Петербург – Севастополь (отправление 4 февраля) – задержка 6 часов;
  • № 092 Москва – Севастополь (отправление 4 февраля) – задержка 5 часов;
  • № 028 Москва – Симферополь (отправление 5 февраля) – задержка 6,5 часа;
  • № 068 Москва – Симферополь (отправление 5 февраля) – задержка 3,5 часа;
  • № 195 Москва – Симферополь (отправление 5 февраля) – следует измененным маршрутом, задержка 2,5 часа;
  • № 007 Санкт-Петербург – Севастополь (отправление 5 февраля) – задержка 2 часа;
  • № 092 Москва – Севастополь (отправление 5 февраля) – задержка 1,5 часа.

Из Крыма:

  • № 008 Севастополь – Санкт-Петербург (отправление 4 февраля) – задержка 7 часов;
  • № 068 Симферополь – Москва (отправление 4 февраля) – задержка 6 часов;
  • № 196 Симферополь – Москва (отправление 4 февраля) – следует измененным маршрутом, задержка 8 часов;
  • № 092 Севастополь – Москва (отправление 4 февраля) – задержка 1,5 часа.

Пассажирам поездов с задержкой более четырех часов предоставляют питание и воду, о текущем времени прибытия информируют начальники поездов и проводники. Также отмечено, что время задержек может меняться по мере восстановления графика движения.

Как сообщили в телеграм-канале Юго-Восточной железной дороги, 6 февраля в 06:09 по московскому времени железнодорожники полностью открыли движение по второму пути на станции Кочетовка-2.

В ликвидации последствий происшествия участвовали около 250 специалистов, пожарные расчеты, восстановительные поезда и спецтехника. С путей убрали сошедшие цистерны, уложили около 100 метров нового полотна.

Сход вагонов грузового состава в Тамбовской области произошел 4 февраля в городе Мичуринске. В результате загорелись цистерны с топливом.

Огонь удалось полностью ликвидировать 5 февраля. В результате инцидента никто не пострадал. Также ЧП не повлекло угрозы для населения и инфраструктуры.

При этом из-за аварии в пути задерживались 8 пассажирских поездов. Более того, движение транспорта ограничили на дорогах, ведущих в поселки Садострой и 2-й Пятилетки.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

Новости регионов: поезда из Крыма в Москву задерживаются из-за пожара в Тамбовской области

