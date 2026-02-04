Уголовное дело возбуждено после схода цистерн с бензином в Тамбовской области

Фото: телеграм-канал "Мой Тамбов"

Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено по факту схода цистерн с бензином на станции Кочетовка в Тамбовской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

На место ЧП направились криминалисты и следователи. Они установят обстоятельства произошедшего. В настоящее время выясняются наличие пострадавших и сумма ущерба.

В свою очередь, пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры уточнила, что ведомство организовало проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения.

Сход вагонов грузового поезда произошел 4 февраля на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области. После этого загорелись цистерны с топливом.

На место случившегося были направлены пожарные и восстановительные поезда. По данным МЧС РФ, возгорание зафиксировано в 5 цистернах на тупиковом пути. На месте задействованы 47 пожарных и 20 единиц техники.

В связи с происшествием задерживаются восемь пассажирских поездов.