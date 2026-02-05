Генсек ООН призвал РФ и США вернуться к переговорам по контролю над вооружениями

Фото: depositphotos/gary718

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш опубликовал заявление, в котором призвал Россию и Соединенные Штаты к незамедлительному возобновлению переговоров по контролю над вооружениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Обращение Гутерриша было опубликовано в связи с истечением срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В нем он подчеркнул, что сейчас критически важен переход от слов к действиям.

"Я призываю оба государства без промедления вернуться за стол переговоров и согласовать последующую структуру, которая восстановит проверяемые ограничения, снизит риски и укрепит нашу общую безопасность", – написал Гутерриш.

По словам генсека, международное сообщество ожидает от Москвы и Вашингтона конкретных шагов для выработки нового договора, который должен прийти на смену ДСНВ.

Действие документа истекло 5 февраля 2026 года. Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия готова продолжать соблюдать его условия еще в течение следующего года, но лишь при условии, что США сделают то же самое.

Также МИД России сообщал, что Москва готова к военно-техническим контрмерам для купирования возможных угроз после истечения действия договора. В ведомстве подчеркнули, что Россия исходит из того, что стороны договора больше не связаны его положениями и свободны в выборе дальнейших действий.