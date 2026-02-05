Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 03:41

Политика

Генсек ООН призвал РФ и США вернуться к переговорам по контролю над вооружениями

Фото: depositphotos/gary718

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш опубликовал заявление, в котором призвал Россию и Соединенные Штаты к незамедлительному возобновлению переговоров по контролю над вооружениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Обращение Гутерриша было опубликовано в связи с истечением срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В нем он подчеркнул, что сейчас критически важен переход от слов к действиям.

"Я призываю оба государства без промедления вернуться за стол переговоров и согласовать последующую структуру, которая восстановит проверяемые ограничения, снизит риски и укрепит нашу общую безопасность", – написал Гутерриш.

По словам генсека, международное сообщество ожидает от Москвы и Вашингтона конкретных шагов для выработки нового договора, который должен прийти на смену ДСНВ.

Действие документа истекло 5 февраля 2026 года. Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия готова продолжать соблюдать его условия еще в течение следующего года, но лишь при условии, что США сделают то же самое.

Также МИД России сообщал, что Москва готова к военно-техническим контрмерам для купирования возможных угроз после истечения действия договора. В ведомстве подчеркнули, что Россия исходит из того, что стороны договора больше не связаны его положениями и свободны в выборе дальнейших действий.

Читайте также


политика

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика