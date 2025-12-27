Форма поиска по сайту

27 декабря, 03:52

Политика

Глава МАГАТЭ рассчитывает на возобновление диалога РФ и США по ядерной безопасности

Фото: ТАСС/EPA/ALEX HALADA

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подчеркнул важность возобновления диалога между Россией и США в сфере ядерной безопасности. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По его мнению, значимым шагом в этом направлении стали стратегические переговоры, инициированные во время саммита на Аляске президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Гросси подчеркнул, что ведение такого диалога является ключевой ответственностью двух крупнейших ядерных держав.

"Я надеюсь, что это приведет к возобновлению взаимодействия и по этому крайне важному аспекту", – отметил глава МАГАТЭ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что исчезновение "прямой угрозы РФ" из американской стратегии национальной безопасности является позитивным шагом. Он добавил, что Кремль намерен подробнее ознакомиться с новой стратегией и проанализировать ее положения.

