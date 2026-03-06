График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 20:20

Политика

Москалькова рассказала, что РФ удалось вернуть с Украины 3 жителей Курской области

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В Россию удалось вернуть трех жителей Курской области, которых удерживали на Украине в качестве заложников, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Речь идет про Михаила Танковича, Юлию Бугай и Людмилу Пиковцеву. Москалькова добавила, что Бугай и Пиковцева являются бабушкой и внучкой.

В настоящий момент на Украине находятся семь жителей Курской области. Трое размещены в пункте временного разрешения, а четверо – живут у родственников.

5 марта в рамках первого этапа обмена с подконтрольных Киеву территории были возвращены 200 российских военных. Взамен Украине также передали 200 военнопленных. На следующий день, 6 марта, с подконтрольной Киеву территории вернулись 300 российских военнослужащих. Взамен были переданы 300 пленных солдат ВСУ.

Помощник президента России Владимир Мединский указывал, что обмен военнопленными по формуле 500 на 500 стал возможен в рамках договоренностей, достигнутых в Женеве.

Москалькова также отмечала, что Россия борется за возвращение жителей Курской области без каких-либо условий со стороны Украины. Она указывала на то, что очень важно убедить Киев выполнить Женевские конвенции, которые обязывают репатриировать гражданских лиц, оказавшихся на территории другого государства, без всяких условий.

