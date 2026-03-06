Москва и Киев обменялись пленными в формате 300 на 300

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

300 российских военнослужащих вернулись с подконтрольной Киеву территорий. Взамен были переданы 300 пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны РФ.

На данный момент российские военные находятся на территории Белоруссии. Там им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь, а затем доставят в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях оборонного ведомства.

Посреднические усилия в рамках данного обмена оказали США и ОАЭ.

Днем ранее, 5 марта, в рамках первого этапа обмена с подконтрольных Киеву территории были возвращены еще 200 российских военных. Взамен Украине также передали 200 военнопленных. Помощник президента России Владимир Мединский указывал, что обмен военнопленными по формуле 500 на 500 стал возможен в рамках договоренностей, достигнутых в Женеве.

Кроме того, Москва и Киев обменялись сведениями о пропавших без вести гражданах. Также стороны передали друг другу письма для пленных военнослужащих от их близких.

