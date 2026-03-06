График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 13:02

Политика

Москва и Киев обменялись пленными в формате 300 на 300

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

300 российских военнослужащих вернулись с подконтрольной Киеву территорий. Взамен были переданы 300 пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны РФ.

На данный момент российские военные находятся на территории Белоруссии. Там им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь, а затем доставят в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях оборонного ведомства.

Посреднические усилия в рамках данного обмена оказали США и ОАЭ.

Днем ранее, 5 марта, в рамках первого этапа обмена с подконтрольных Киеву территории были возвращены еще 200 российских военных. Взамен Украине также передали 200 военнопленных. Помощник президента России Владимир Мединский указывал, что обмен военнопленными по формуле 500 на 500 стал возможен в рамках договоренностей, достигнутых в Женеве.

Кроме того, Москва и Киев обменялись сведениями о пропавших без вести гражданах. Также стороны передали друг другу письма для пленных военнослужащих от их близких.

300 российских военнослужащих вернули с подконтрольной Киеву территории

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика