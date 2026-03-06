График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 18:11

Политика
NBC: Белый дом признал свою причастность к атаке по району школы в Иране

Белый дом признал свою причастность к атаке по району школы в Иране

Фото: 123RF.com/lineweight

США признали свою причастность к атаке по району школы в Иране, где погибли дети. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на чиновников Белого дома.

Парламентарии раскрыли, что представители администрации американского президента Дональда Трампа фактически подтвердили нанесение ударов во время закрытых брифингов для конгрессменов.

В частности, политики уточнили, что ракеты были выпущены не со стороны Израиля, но не смогли предложить альтернативную версию, кто, помимо США, был бы ответственен на нападение.

Образовательное учреждение подверглось атаке в рамках начавшейся 28 февраля совместной военной операции Вашингтона и Иерусалима против Тегерана. В результате погибли 168 учениц. Их похоронили на юге Ирана.

Изначально американский госсекретарь Марко Рубио не смог внятно ответить на вопрос о причастности Штатов к этой атаке. Тем не менее он подчеркнул, что Вашингтон не стал бы намеренно атаковать школу, и заверил, что Пентагон проведет расследование.

Однако спустя время СМИ заявили, что личности людей, замешанных в ударе по образовательному учреждению, установлены. В частности, были идентифицированы пилоты, участвовавшие в операции, и авиабаза, откуда они вылетели, а также страна их происхождения. Более подробная информация раскрыта не была.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
