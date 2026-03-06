График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 14:53

В Иране заявили, что треть погибших при ударах США и Израиля составляют дети

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Около трети погибших в результате ударов США и Израиля по территории Ирана составляют несовершеннолетние. Об этом сообщила официальный представитель правительства Иран Фатеме Мохаджерани.

По ее словам, доля детей среди жертв достигает 30%.

Ранее сообщалось, что в ходе военной операции против Ирана, проводимой при участии США и Израиля, в городе Минаба была уничтожена школа для девочек. Трагедия унесла жизни 168 учениц.

Госсекретарь США Марко Рубио уклонился от прямого ответа на вопрос о вовлеченности Америки в этот инцидент, заявив о намерении Пентагона провести расследование. Он также отметил, что Вашингтон не стал бы целенаправленно наносить удар по учебному заведению.

По сообщениям СМИ, личности причастных к атаке лиц, включая пилотов, авиабазу и страну их происхождения, уже установлены. Власти заявили о готовности к "жесткому и решительному ответу".

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
