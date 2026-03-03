Форма поиска по сайту

03 марта, 17:10

Политика

На юге Ирана похоронили 168 погибших в Минабе школьниц

Фото: depositphotos/lkpro

На юге Ирана прошли похороны 168 учениц, погибших в результате ракетного удара США и Израиля по школе для девочек в Минабе. Об этом сообщается на официальном портале иранского правительства.

В церемонии похорон приняли участие многие люди из провинции Хормозган.

С ученицами простились тысячи человек в Минабе. Они облачились в траурные цвета и вышли на улицы города. Участники несли фотографии и гробы.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Исламская Республика в ответ ударила по еврейскому государству и американским базам, которые находятся в странах Персидского залива.

Один из ударов Израиля и США пришелся на школу для девочек в Минабе. При этом американский госсекретарь Марко Рубио не ответил на вопрос о причастности Штатов к этой атаке.

По его словам, Пентагон проведет расследование и установит обстоятельства произошедшего. Также Рубио подчеркнул, что Вашингтон не стал бы намеренно атаковать школу.

