Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 14:50

Спорт

Женская сборная Ирана не стала петь гимн страны на Кубке Азии

Фото: Getty Images/Will Russell

Женская сборная Ирана по футболу демонстративно отказалась исполнять национальный гимн на Кубке Азии, передал портал news.com.au.

Иранских футболисток обыграла сборная Южной Кореи со счетом 3:0. Матч прошел накануне, 2 марта, в австралийском городе Голд-Кост.

Когда команды выстроились, чтобы исполнить гимны перед матчем, камеры показали иранскую сборную. Игроки и их тренер даже не шевелили губами. Отмечается, что атмосфера на стадионе в этот момент была мрачной, но спортсменки эмоций не показывали.

Иранский тренер Марзие Джафари также отказалась отвечать на вопросы об эскалации военного конфликта и гибели верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.

США и Израиль нанесли первые удары по Ирану 28 февраля. Республика в ответ атаковала еврейское государство и американские военные объекты в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Общее число погибших в Иране после начала эскалации составило 787 человек. Зафиксировано около 1 039 атак по 153 районам Ирана. Ущерб понесли по меньшей мере 504 объекта.

Тегеран отказался вести переговоры с Вашингтоном. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани уточнил, что американский лидер Дональд Трамп поверг Ближний Восток в хаос своими "пустыми надеждами".

Трамп заявил о готовности США к затяжному конфликту с Ираном

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
спортполитиказа рубежом

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика