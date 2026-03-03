Женская сборная Ирана не стала петь гимн страны на Кубке Азии

Фото: Getty Images/Will Russell

Женская сборная Ирана по футболу демонстративно отказалась исполнять национальный гимн на Кубке Азии, передал портал news.com.au.

Иранских футболисток обыграла сборная Южной Кореи со счетом 3:0. Матч прошел накануне, 2 марта, в австралийском городе Голд-Кост.

Когда команды выстроились, чтобы исполнить гимны перед матчем, камеры показали иранскую сборную. Игроки и их тренер даже не шевелили губами. Отмечается, что атмосфера на стадионе в этот момент была мрачной, но спортсменки эмоций не показывали.

Иранский тренер Марзие Джафари также отказалась отвечать на вопросы об эскалации военного конфликта и гибели верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.

США и Израиль нанесли первые удары по Ирану 28 февраля. Республика в ответ атаковала еврейское государство и американские военные объекты в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Общее число погибших в Иране после начала эскалации составило 787 человек. Зафиксировано около 1 039 атак по 153 районам Ирана. Ущерб понесли по меньшей мере 504 объекта.

Тегеран отказался вести переговоры с Вашингтоном. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани уточнил, что американский лидер Дональд Трамп поверг Ближний Восток в хаос своими "пустыми надеждами".