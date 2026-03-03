Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 19:14

Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук станут родителями

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Юморист Гарик Харламов и его супруга, актриса Катерина Ковальчук ждут ребенка, передает портал Woman.ru.

Официально супруги пока не делились новостью с поклонниками. Секрет звездной пары выдал коллега Харламова Денис Дорохов на премии "Новое Радио AWARDS 2026".

"Все это пока в тайне, я не знаю, почему вы это все снимаете. Роль крестного Гарик не предлагал, но он мне вряд ли такое предложит", – приводит портал его слова.

Юморист отметил, что прекрасно отреагировал на новость о беременности. На каком сроке сейчас Ковальчук и кого ждут супруги, пока неизвестно.

Как пишет портал, слухи о пополнении начали распространяться в Сети несколько недель назад. Причиной стало то, что актриса перестала появляться на светских мероприятиях, а на премьеру Харламова "Новая теща" надела оверсайз жакет.

Для 33-летней Ковальчук этот ребенок станет первенцем. А у 45-летнего Харламова есть дочь от первого брака с актрисой Кристиной Асмус. Сейчас девочке 12 лет.

Ранее о беременности сообщила жена юмориста и шоумена Вадима Галыгина Ольга. В соцсетях она обнародовала в кадры с гендер-пати. Супруги ждут появления сына.

При этом у четы уже есть двое сыновей – 14-летний Вадим, названный в честь юмориста, и 6-летний Иван. У Галыгина также есть дочь Таисия, рожденная в браке с его первой женой Дарьей Овечкиной. Сейчас девушке 25 лет.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика