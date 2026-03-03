Гарик Харламов и Катерина Ковальчук станут родителями

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Юморист Гарик Харламов и его супруга, актриса Катерина Ковальчук ждут ребенка, передает портал Woman.ru.

Официально супруги пока не делились новостью с поклонниками. Секрет звездной пары выдал коллега Харламова Денис Дорохов на премии "Новое Радио AWARDS 2026".

"Все это пока в тайне, я не знаю, почему вы это все снимаете. Роль крестного Гарик не предлагал, но он мне вряд ли такое предложит", – приводит портал его слова.

Юморист отметил, что прекрасно отреагировал на новость о беременности. На каком сроке сейчас Ковальчук и кого ждут супруги, пока неизвестно.

Как пишет портал, слухи о пополнении начали распространяться в Сети несколько недель назад. Причиной стало то, что актриса перестала появляться на светских мероприятиях, а на премьеру Харламова "Новая теща" надела оверсайз жакет.

Для 33-летней Ковальчук этот ребенок станет первенцем. А у 45-летнего Харламова есть дочь от первого брака с актрисой Кристиной Асмус. Сейчас девочке 12 лет.

Ранее о беременности сообщила жена юмориста и шоумена Вадима Галыгина Ольга. В соцсетях она обнародовала в кадры с гендер-пати. Супруги ждут появления сына.

При этом у четы уже есть двое сыновей – 14-летний Вадим, названный в честь юмориста, и 6-летний Иван. У Галыгина также есть дочь Таисия, рожденная в браке с его первой женой Дарьей Овечкиной. Сейчас девушке 25 лет.