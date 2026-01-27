Бывший "зять" Шойгу Алексей Столяров станет отцом во второй раз

Фото: телеграм-канал "Алексей Столяров блогер"

Блогер Алексей Столяров сообщил в своем телеграм-канале, что станет отцом во второй раз.

"1+1=3. Все только начинается. Вера, ты невероятная", – написал в своей публикации блогер.

Его супруга, чемпионка мира по бальным танцам Вера Бондарева находится на 4-м месяце беременности. Девушка рассказала, что все последние праздники загадывала стать мамой.

До этого Столяров был в отношениях с дочерью экс-главы Минобороны Сергея Шойгу Ксенией. Они начали встречаться в 2019 году, а через два года у пары родилась дочь Милана. О расставании блогера с Шойгу стало известно в августе 2023-го.

В 2024 году Столяров начал встречается с Бондаревой, а в конце 2025 года пара расписалась.

Ранее семья блогера Лерчек подтвердила ее беременность. Отцом ребенка станет тренер по танцам, аргентинец Луис Сквиччиарини. По его словам, в жизни начался "новый и самый важный этап".

Сквиччиарини отметил, что обычно старается держать личное в тайне, но в этот раз он захотел поделиться своим счастьем с теми, кто искренне поддерживает их пару. Аргентинец поблагодарил Чекалину и ее близких за доверие. Он подчеркнул, что намерен быть для семьи блогера "опорой и защитой".

