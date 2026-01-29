Форма поиска по сайту

29 января, 23:25

Политика

Генсек ООН заявил, что право на самоопределение неприменимо к Крыму и Донбассу

Фото: ТАСС/Владислав Ногай

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на пресс-конференции, что право народов на самоопределение якобы неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом.

"После очень внимательного изучения нашим юридическим департаментом мы сформировали позицию, согласно которой принцип самоопределения неприменим в ситуациях с Крымом и Донбассом", – приводит ТАСС слова Гутерриша.

Секретариат ООН считает принцип территориальной целостности более превалирующим над правом самоопределения народов в подобных ситуациях, добавил генсек ООН.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале назвала подобный вывод Гутерриша диким.

В ноябре прошлого года СМИ писали, что США для достижения мира на Украине могут признать российскими Крым и иные территории, которые были освобождены армией России. Американская сторона не учитывает возражения европейских политиков по этому вопросу.

В Верховной раде призвали украинские власти пересмотреть госграницы, отказавшись от части Донбасса, чтобы добиться мирного соглашения с Россией. По словам депутатов, часть областей Донбасса, которые были освобождены армией РФ, Киев уже давно не контролирует.

Лавров заявил, что Россия будет смотреть на реальные предложения по Украине

