31 января, 19:47Происшествия
На подъемнике в горнолыжном парке под Дмитровом застряли 50 человек
Фото: телеграм-канал SHOT
50 человек застряли на подъемнике в горнолыжном парке в деревне Степаново под Дмитровом, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Прибывшие спасатели эвакуировали людей по трехколенной лестнице. Предварительно, причиной остановки стал сход несущего троса с опорного ролика подъемника. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее около 50 туристов оказались заблокированы на подъемнике в горнолыжном курорте Улудаг. Ведется их эвакуация.
На место происшествия были оперативно направлены поисково-спасательные подразделения жандармерии, немедленно приступившие к эвакуации. Туристов спускают поэтапно, с помощью тросов.