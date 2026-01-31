На подъемнике в горнолыжном парке под Дмитровом застряли 50 человек

Фото: телеграм-канал SHOT

50 человек застряли на подъемнике в горнолыжном парке в деревне Степаново под Дмитровом, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Прибывшие спасатели эвакуировали людей по трехколенной лестнице. Предварительно, причиной остановки стал сход несущего троса с опорного ролика подъемника. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее около 50 туристов оказались заблокированы на подъемнике в горнолыжном курорте Улудаг. Ведется их эвакуация.

На место происшествия были оперативно направлены поисково-спасательные подразделения жандармерии, немедленно приступившие к эвакуации. Туристов спускают поэтапно, с помощью тросов.

