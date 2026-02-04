Форма поиска по сайту

04 февраля, 10:00

Происшествия

Двух подростков арестовали по обвинению в теракте на железной дороге в Башкирии

Фото: MAX/"Центральное МСУТ СК России"

В Башкирии арестовали двух 15-летних подростков по обвинению в совершении теракта на железной дороге. Об этом сообщает СК РФ.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ ("Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору"). Оба заключены под стражу по решению суда.

По данным следствия, задержанные вечером 27 января устроили поджог оборудования на железнодорожной станции Янаул Горьковской железной дороги. Позднее было установлено, что задание подростки получили через интернет-вербовщиков. Им назначили 15 тысяч рублей вознаграждения, однако обещанную сумму так и не отправили.

Как сообщили в транспортной полиции МВД по Приволжскому округу, работники железной дороги заметили, что релейный шкаф был взломан и подожжен. Полицейские, осмотрев поврежденный шкаф и окрестности, нашли там оплавленные провода, предохранители и зажигалку.

Ранее в Санкт-Петербурге пресекли покушение на российского военнослужащего. Преступление готовил сторонник запрещенной в России украинской террористической организации. У задержанного нашли пистолет Макарова с глушителем и патронами. Возбуждено уголовное дело.

