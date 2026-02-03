Форма поиска по сайту

03 февраля, 10:17

Происшествия

В столице задержан иностранец, готовивший взрыв на энергообъекте Подмосковья

Фото: depositphotos/Grigorenko

В столице задержан 29-летний иностранец, который готовил взрыв на энергообъекте Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, мужчину завербовал через мессенджер Telegram член запрещенной в России украинской террористической организации. По его указанию иностранный гражданин прибыл в страну для совершения диверсии на одном из объектов энергетической инфраструктуры Московской области с последующим выездом на Украину для участия в боевых действиях против российских военных.

У злоумышленника изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство (СВУ) фугасного действия с массой взрывчатого вещества 5 килограммов, а также телефон, в котором содержится переписка с куратором о подготовке к диверсии.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное приобретение и ношение взрывных устройств" и "Приготовление к диверсии, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Фигурант уже дал признательные показания.

Ранее в Санкт-Петербурге пресекли покушение на российского военнослужащего. Преступление готовил сторонник запрещенной в России украинской террористической организации. У задержанного нашли пистолет Макарова с глушителем и патронами. Возбуждено уголовное дело.

"Московский патруль": поджигатель релейных шкафов на железной дороге задержан в Москве

