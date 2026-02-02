Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 12:05

Происшествия

Теракт предотвращен в здании УФСБ по Крыму и Севастополю

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики предотвратили теракт в здании УФСБ по Республике Крым и Севастополю. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России, передает ТАСС.

По данным ведомства, теракт готовил местный житель по указанию представителя сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ), который связался с ним в мессенджере Telegram и предложил поступить на службу в органы безопасности, представившись сотрудником ФСБ России.

"Кандидату" дали проверочное задание – принести в административное здание переносную колонку, которая якобы записала бы разговоры "предателей" в спецслужбе. В итоге после досмотра на входе мужчину задержали.

Выяснилось, что в аудиоколонке находилось самодельное взрывное устройство, которое состояло из 1 килограмма иностранного взрывчатого вещества, детонатора, а также имело поражающие элементы в виде шариков подшипников. Как рассказали в ЦОС ФСБ, крымчанина использовали как "смертника".

Позже была установлена личность организатора. Им оказался сотрудник отдельного центра специального назначения группы "Юг" ССО ВСУ старший лейтенант Кринов Иван Алексеевич 1996 года рождения.

Отмечается, что в прошлом году он использовал такую же схему для попытки передачи местной жительницей сотрудникам ФСБ в Симферополе взрывного устройства в виде православной иконы. Тогда теракт также предотвратили.

Ранее правоохранительные органы задержали в Иркутской области подозреваемого в подготовке диверсии. Было установлено, что в конце сентября 2025 года с 18-летним юношей связался неизвестный, который представился ему сотрудником финансового мониторинга.

Затем молодому человеку позвонил якобы сотрудник ФСБ, который обвинил его в переводе средств украинской армии. Для ухода от ответственности лжесотрудник спецслужб предложил юноше поджечь объект инфраструктуры в рамках "специального мероприятия".

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика