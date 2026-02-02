Теракт предотвращен в здании УФСБ по Крыму и Севастополю

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики предотвратили теракт в здании УФСБ по Республике Крым и Севастополю. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России, передает ТАСС.

По данным ведомства, теракт готовил местный житель по указанию представителя сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ), который связался с ним в мессенджере Telegram и предложил поступить на службу в органы безопасности, представившись сотрудником ФСБ России.

"Кандидату" дали проверочное задание – принести в административное здание переносную колонку, которая якобы записала бы разговоры "предателей" в спецслужбе. В итоге после досмотра на входе мужчину задержали.

Выяснилось, что в аудиоколонке находилось самодельное взрывное устройство, которое состояло из 1 килограмма иностранного взрывчатого вещества, детонатора, а также имело поражающие элементы в виде шариков подшипников. Как рассказали в ЦОС ФСБ, крымчанина использовали как "смертника".

Позже была установлена личность организатора. Им оказался сотрудник отдельного центра специального назначения группы "Юг" ССО ВСУ старший лейтенант Кринов Иван Алексеевич 1996 года рождения.

Отмечается, что в прошлом году он использовал такую же схему для попытки передачи местной жительницей сотрудникам ФСБ в Симферополе взрывного устройства в виде православной иконы. Тогда теракт также предотвратили.

Ранее правоохранительные органы задержали в Иркутской области подозреваемого в подготовке диверсии. Было установлено, что в конце сентября 2025 года с 18-летним юношей связался неизвестный, который представился ему сотрудником финансового мониторинга.

Затем молодому человеку позвонил якобы сотрудник ФСБ, который обвинил его в переводе средств украинской армии. Для ухода от ответственности лжесотрудник спецслужб предложил юноше поджечь объект инфраструктуры в рамках "специального мероприятия".

