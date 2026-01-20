Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 10:13

Происшествия

На Ставрополье ликвидирован мужчина, готовивший теракты против российских военных

Фото: depositphotos/Grigorenko

На Ставрополье ликвидирован россиянин, причастный к предотвращенному теракту против военного, сообщили в ЦОС ФСБ России.

Житель Кисловодска 1982 года рождения был установлен в ходе оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств подготовки террористического акта.

По заданию украинских спецслужб он заложил в тайник взрывное устройство. С его помощью девушка, задержанная с поличным, пыталась заминировать автомобиль, который был припаркован на автостоянке возле воинской части Минобороны.

В ходе задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Среди правоохранителей и мирного населения пострадавших нет.

На месте происшествия были обнаружены граната, самодельное взрывное устройство и пистолет. Помимо этого, было установлено, что ранее злоумышленник занимался сбытом наркотиков.

О предотвращении теракта сообщалось 26 декабря прошлого года. Сотрудники ФСБ задержали 18-летнюю девушку, которая, попав под влияние телефонных мошенников, должна была закрепить под авто самодельное взрывное устройство мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте. На допросе задержанная признала свою вину и раскаялась.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика