На Ставрополье ликвидирован мужчина, готовивший теракты против российских военных

Фото: depositphotos/Grigorenko

На Ставрополье ликвидирован россиянин, причастный к предотвращенному теракту против военного, сообщили в ЦОС ФСБ России.

Житель Кисловодска 1982 года рождения был установлен в ходе оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств подготовки террористического акта.

По заданию украинских спецслужб он заложил в тайник взрывное устройство. С его помощью девушка, задержанная с поличным, пыталась заминировать автомобиль, который был припаркован на автостоянке возле воинской части Минобороны.

В ходе задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Среди правоохранителей и мирного населения пострадавших нет.

На месте происшествия были обнаружены граната, самодельное взрывное устройство и пистолет. Помимо этого, было установлено, что ранее злоумышленник занимался сбытом наркотиков.

О предотвращении теракта сообщалось 26 декабря прошлого года. Сотрудники ФСБ задержали 18-летнюю девушку, которая, попав под влияние телефонных мошенников, должна была закрепить под авто самодельное взрывное устройство мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте. На допросе задержанная признала свою вину и раскаялась.

