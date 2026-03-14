Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения перестали действовать в аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В настоящее время авиагавани возобновили деятельность по приему и выпуску рейсов, уточнили в федеральном агентстве воздушного транспорта.

Данные запреты были введены в целях обеспечения безопасности полетов днем 14 марта в связи с налетом украинских дронов в сторону Москвы.

Всего к настоящему моменту противовоздушным силам обороны (ПВО) удалось пресечь атаку 16 летательных аппаратов. Первые из них были запущены примерно в 12:30 по московскому времени, а последние около 14:27.