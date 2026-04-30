Немецкий блогер установил рекорд по сборке кубика Рубика во время прыжка с парашютом

Немецкий блогер Том Копке установил мировой рекорд, собрав кубик Рубика за 23,3 секунды во время прыжка с парашютом. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на UPI.

Рекорд был установлен над заливом Моссел в Южной Африке. Спортсмену для этого понадобилось несколько попыток.

"Я впервые собрал кубик Рубика в 18 лет и много тренировался тогда. Я даже сделал видео, пытаясь выполнить какие‑то безумные трюки", – поделился Копке.

Предыдущий рекорд принадлежал австралийцу Сэму Сиракки – ему удалось справиться за 28,25 секунды.

Ранее набор Lego по мотивам фильма "Проект "Конец света" попал в Книгу рекордов Гиннесса – он совершил успешный полет в стратосферу и вернулся на поверхность планеты. По данным СМИ, конструктор, запущенный при помощи стратостата, впервые достиг высоты 114,790 фута (34,9 километра) над Землей.