Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Новости

30 апреля, 09:52

Общество

"Черемуховы" холода ожидаются в Москве во второй декаде мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Черемуховы" холода придут в Москву во второй декаде мая. В эти дни может выпасть в 1,5–2 раза больше осадков, чем предусматривает климатическая норма, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Почти летние дни внезапно оборвутся, и, пока Гольфстрим не прогрел северные моря, произойдет последний прорыв арктического воздуха. Это совпадет с периодом цветения черемухи – самым заметным природным маркером", – объяснил он.

При этом третья декада месяца будет в пределах нормы мая, а в июне, как ожидается, воздух прогреется на 2 градуса выше нормы.

В целом майские температуры в столице прогнозируются в рамках климатической нормы и с небольшим ее превышением на 0,5–1 градус, отметил синоптик. По словам метеоролога, для Москвы ночная норма для последнего месяца весны составляет 7,6 градуса, а дневная – 18,4.

"Дождей выпадет в пределах нормы с незначительным еe превышением на 10%, которая для мегаполиса составляет 61 миллиметр", – добавил Тишковец.

Ранее синоптик сообщил, что субтропическое тепло ожидается в Москве в воскресенье, 3 мая. В этот день температура поднимется до 20 градусов. Утром 4 мая столбики термометров покажут от 8 до 11 градусов, а после полудня воздух прогреется до 20–23 градусов.

Температура поднимется до плюс 13–15 градусов 2 мая

обществопогодагород

