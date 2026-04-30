Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 10:53

Общество

В Москве побит рекорд высоты снега для 30 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Рекорд высоты снежного покрова для 30 апреля побит в Москве, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"За сутки снежный покров потерял еще 3 сантиметра и остановился на отметке в 4 сантиметра – однако этого оказалось достаточно, чтобы обновить очередной, уже четвертый подряд, суточный рекорд по высоте снежного покрова – предыдущее достижение для 30 апреля составляло 3 сантиметра и продержалось 90 лет", – рассказал синоптик.

На территории Подмосковья снежный покров фиксировали метеостанции Клина. Там его высота составила 8 сантиметров. Также 12 сантиметров снега отмечено в Дмитрове.

Леус добавил, что в течение 30 апреля снег в столице растает, а к 2 мая он пропадет и в Московской области. В обозримом будущем возвращение снегопадов в Москву не ожидается, подчеркнул специалист.

В разговоре с RT руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов подтвердил слова Леуса о том, что остатки снега могут растаять в столице уже в четверг. Он уточнил, что прогностические схемы подтверждают улучшение погоды в городе.

"В пятницу (1 мая 2026 года. – Прим. ред.) будут последние следы влияния балтийского циклона. Облачная система еще пока присутствует. В Москве и Подмосковье 1 мая не исключены осадки, но очень слабые", – рассказал собеседник издания.

При этом температура воздуха в столице составит 7–9 градусов тепла. На следующий день воздух прогреется до 11–13 градусов, а 3 мая – до 15–17 градусов. Шувалов добавил, что в Москве ожидается потепление до 20 градусов.

Однако во второй декаде следующего месяца прогнозируются "черемуховы" холода. В эти дни может выпасть в 1,5–2 раза больше осадков, чем предусматривает климатическая норма. При этом третья декада мая будет в пределах нормы.

