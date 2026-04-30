ТАСС: гендиректор Капьев и другие сотрудники "Эксмо" остались в статусе свидетелей

Гендиректор "Эксмо" Евгений Капьев и другие сотрудники издательства остаются в качестве свидетелей по делу о взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник издания уточнил, что с них взяли подписку о неразглашении сведений следствия.

Обыски в "Эксмо" прошли 21 апреля. Сообщалось, что оперативные мероприятия проходили в рамках расследования дела о распространении ЛГБТ-литературы (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Тогда же Капьева доставили в СК для допроса.

СМИ утверждали, что гендиректор издательства подозревается в причастности к распространению книг "Лето в пионерском галстуке" и "О чем молчит Ласточка". Кроме того, по данным журналистов, СК проверял Капьева и трех его топ-менеджеров на причастность к получению взяток от бывших сотрудников Popcorn Books.

Позже правоохранители заявили, что следователи планировали добиваться избрания меры пресечения для четырех топ-менеджеров издательства, в том числе гендиректора.

Однако 30 апреля Капьева и сотрудников компании отпустили из Следственного комитета без повесток. Данное решение было принято по итогам следственных мероприятий. К настоящему моменту Капьев и остальные вернулись к работе.

