ТАСС: СК проверяет топ-менеджеров "Эксмо" на получение взяток от Popcorn Books

Следственный комитет проверяет гендиректора издательства "Эксмо" Евгения Капьева и трех его топ-менеджеров на причастность к получению взяток от бывших сотрудников Popcorn Books. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Утверждается, что привлеченные ранее к уголовной ответственности за экстремизм экс-сотрудники Popcorn Books указали на Капьева и еще троих топ-менеджеров издательства. В рамках доследственной проверки фигурантов опросили и оставили пока в статусе свидетелей.

О проведении обысков в издательстве стало известно 21 апреля. Утверждалось, что оперативные мероприятия проходили в рамках расследования дела о распространении ЛГБТ-литературы (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). СМИ утверждали, что Капьев якобы подозревается в причастности к распространению книг "Лето в пионерском галстуке" и "О чем молчит Ласточка".

Позже в "Эксмо" опровергли данные о задержании гендиректора по этому делу. В издательстве уточнили, что уголовное дело было возбуждено в мае 2025 года и затрагивало несколько наименований книг с признаками ЛГБТ-пропаганды, выпущенных Popcorn Books до присоединения к "Эксмо". Часть книг какое-то время продавались в процессе закрытия издательства, в чем и заключались обвинения правоохранителей.

При этом журналисты со ссылкой на правоохранителей указывают, что следователи намерены добиваться избрания меры пресечения для четырех топ-менеджеров издательства, в том числе гендиректора. Но официальных обвинений им пока не предъявляли.

