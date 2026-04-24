ТАСС: СК проверяет топ-менеджеров "Эксмо" на получение взяток от Popcorn Books

Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 21:03

Происшествия
СК проверяет топ-менеджеров "Эксмо" на получение взяток от Popcorn Books

СК проверяет топ-менеджеров "Эксмо" на получение взяток от Popcorn Books – СМИ

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следственный комитет проверяет гендиректора издательства "Эксмо" Евгения Капьева и трех его топ-менеджеров на причастность к получению взяток от бывших сотрудников Popcorn Books. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Утверждается, что привлеченные ранее к уголовной ответственности за экстремизм экс-сотрудники Popcorn Books указали на Капьева и еще троих топ-менеджеров издательства. В рамках доследственной проверки фигурантов опросили и оставили пока в статусе свидетелей.

О проведении обысков в издательстве стало известно 21 апреля. Утверждалось, что оперативные мероприятия проходили в рамках расследования дела о распространении ЛГБТ-литературы (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). СМИ утверждали, что Капьев якобы подозревается в причастности к распространению книг "Лето в пионерском галстуке" и "О чем молчит Ласточка".

Позже в "Эксмо" опровергли данные о задержании гендиректора по этому делу. В издательстве уточнили, что уголовное дело было возбуждено в мае 2025 года и затрагивало несколько наименований книг с признаками ЛГБТ-пропаганды, выпущенных Popcorn Books до присоединения к "Эксмо". Часть книг какое-то время продавались в процессе закрытия издательства, в чем и заключались обвинения правоохранителей.

При этом журналисты со ссылкой на правоохранителей указывают, что следователи намерены добиваться избрания меры пресечения для четырех топ-менеджеров издательства, в том числе гендиректора. Но официальных обвинений им пока не предъявляли.

Читайте также


Главное

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

