Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 20:30

Сервис "Литрес" прокомментировал маркировку произведений Пушкина и Тургенева

Фото: depositphotos/Pakhnyushchyy​

Книжный сервис "Литрес" изучает ситуацию с маркировкой произведений классической литературы. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе площадки.

"Мы изучаем ситуацию на предмет исключения возможной ошибки маркировки контента, это займет какое-то время", – указано в сообщении.

Ранее на сайте были промаркированы некоторые произведения российских классиков, в том числе сборник стихов Александра Пушкина "Стихотворения. 1814–1836" и сборник "Отцы и дети. Ася. Повести. Рассказы" Ивана Тургенева, а также книги Николая Гоголя и Антона Чехова. В описании некоторых произведений появилось предупреждение об ответственности за незаконные потребление и оборот наркотиков.

С 1 марта этого года вступили в силу изменения в закон о наркотических средствах, согласно которым произведения литературы и искусства, опубликованные после 1 августа 1990 года и содержащие упоминания наркотиков как часть художественного замысла, должны сопровождаться предупреждением и антинаркотической надписью.

Подобная маркировка также затронет биографические книги о Владимире Высоцком и Михаиле Булгакове. Речь идет о произведении Владимира Новикова "Высоцкий: Мне есть чем оправдаться перед ним", а также трех изданиях о Булгакове: "Михаил Булгаков" Алексея Варламова из серии "Жизнь замечательных людей", "Булгаков. Мои воспоминания" Любови Белозерской и "По следам Мастера и Маргариты" Екатерины Горпинко.

