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15 июня, 19:42

Транспорт

Перечень машин для такси в России пополнит модель Jetour X70PLUS

Фото: jetour-ru.com

Перечень автомобилей, допущенных к использованию в качестве такси в России, пополнит Jetour X70PLUS. Распоряжение об этом находится на подписи, сообщил Минпромторг РФ.

Автомобиль китайского бренда Jetour X70PLUS собирается в России в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) и отличается высоким уровнем локализации производства, пояснили в министерстве.

В марте 2026 года перечень пополнили модели Haval F7, Haval F7x, Haval Jolion и Tenet T7, в мае – Omoda C5, напомнили в Минпромторге.

Владимир Путин подписал закон о локализации автомобилей для такси в мае прошлого года. Он вступил в силу 1 марта 2026-го, но в некоторых регионах его отсрочили. Например, в Калининградской области и Сибирском федеральном округе (СФО) новые правила начнут действовать только с 2028 года, а на Дальнем Востоке – с 2030-го.

В перечень вошли, в частности, автомобили марок "Москвич", Lada, Niva, УАЗ, Sollers, Evolute и Voyah. Уточнялось, что список будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей.

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