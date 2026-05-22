Эксперт Блинкин выступил против легализации частного извоза в России

В России предложили создать отдельный правовой режим для частных водителей такси, чтобы вывести их из серой зоны. К чему приведут подобные меры и как это скажется на ценах, расскажет Москва 24.

"Закрывает промежуточный спрос"

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Объединение самозанятых России (ОСР) предложило создать отдельный правовой режим для частных водителей такси на личных автомобилях, сообщает газета "Известия". По мнению авторов идеи, вывод этой категории из серой зоны может быть полезен государству, пассажирам и рынку.

В объединении выступили за модель регулируемого паратранзита – промежуточного звена между общественным транспортом и профессиональным такси. Это предполагает отдельный правовой статус частного водителя с регистрацией самозанятости, работа только через цифровую платформу на личном автомобиле, цифровая идентификация водителя, платформенное страхование, ежегодная диспансеризация вместо ежедневных медосмотров и отсутствие цветовой маркировки машины.

При этом такие водители не смогут пользоваться выделенными полосами, бесплатными стоянками и брать пассажиров "с руки", уточнили в ОСР.





из теста заявления Паратранзит не заменяет профессионального такси. Он закрывает промежуточный спрос между общественным транспортом и ограниченным предложением такси – нишу, в которой граждане сегодня либо переплачивают, либо вовсе отказываются от поездок.

Авторы инициативы сослались на опыт Узбекистана, где более 457 тысяч водителей занимаются перевозками через агрегаторы, но только 6,5% из них работают на постоянной основе. Местные платформы интегрированы с системами налоговой службы и Минтранса, а государство сохраняет полный контроль над рынком, отметили в объединении.

Ранее доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов предположил, что российские водители такси могут уйти от работы через агрегаторы к прямым перевозкам на собственном авто. Ситуацию он связал с законом о локализации такси, вступившем в силу с 1 марта 2026 года.

Согласно документу, машина, задействованная в перевозках, должна соответствовать одному из двух критериев. Первый: автомобиль произведен по специальному инвестиционному контракту (СПИК), заключенному с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Второй: транспортное средство должно набрать необходимое количество баллов локализации. В список утвержденных Минпромторгом моделей автомобилей попали такие производители, как "Москвич", Haval, Tenet, Sollers и другие.

Возвращение "бомбил"?

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Михаил Блинкин рассказал Москве 24, что на сегодняшний день несложно зарегистрироваться в онлайн-сервисе по оказанию услуг такси.

"Если водители будут лишены атрибутов и преференций профессионального такси (движения по выделенным полосам), это называется частным извозом. Как потом найдут такого таксиста, если будет какое-то нарушение? Совершенно непонятно. Легализовать то, что предлагают, – это из практики "африканских перевозок": подобное было популярно в России в 1990-е годы, когда машины просто останавливали рукой. Но зачем к этому возвращаться, когда уже выстроен нормальный рынок?" – пояснил Блинкин.

Согласно мнению специалиста, до появления "цифровой оболочки" такси было вспомогательной частью городского транспорта.





Михаил Блинкин руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Но теперь это его большая составляющая, к которой предъявляют не менее высокие требования – от профессионального допуска до транспортных средств, которые должны соответствовать закону о локализации. Я за то, чтобы ослабить их, но не возвращаться к прежнему способу перевозок.

В свою очередь, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр выразил мнение, что частному водителю нужно дать те же права, что у и таксопарков, потому что в провинции много таких машин.

"Они должны остаться в легальном поле, а не превращаться в "бомбил". В то же время в процессе регулирования этих водителей нельзя ставить в более выгодное положение, чем таксопарки. В этом аспекте и предстоит самая кропотливая работа", – отметил он в разговоре с Москвой 24.

По его словам, частники берут с клиентов немного меньше, чем таксопарки, так как им не нужно оплачивать аренду автомобиля. В конечном итоге разница в стоимости небольшая, однако если они окажутся наравне с официальными представителями индустрии, то будут устанавливать схожие цены, предположил специалист.





Ян Хайцеэр вице-президент НАС В то же время все привыкли пользоваться официальным такси, потому что это намного безопаснее. Уже мало у кого возникнет желание поднять руку на дороге и остановить проезжающий автомобиль – лично я давно этого не видел, да и вряд ли кто-то остановится.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день цена таких услуг в регионах ниже, поскольку в них гораздо больше частников. В крупных городах же лидируют таксопарки, поэтому и стоимость выше, заключил Хайеэр.

