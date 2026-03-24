Модели брендов Haval и Tenet вошли в перечень автомобилей для работы в такси в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Модели F7, F7x, Jolion бренда Haval и модель T7 марки Tenet вошли в перечень автомобилей для работы в такси в России, говорится в распоряжении правительства размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Расширен перечень автомобилей отечественного производства, подпадающих под утвержденные параметры закона о локализации такси", – уточнили в Минпромторге.

В начале марта текущего года ведомство опубликовало обновленный список автомобилей, в который вошли 22 машины. В их числе оказались новые модели "Москвич" М70 и М90, электрический кроссовер UMO 5 и пассажирский фургон Sollers SF1.

Ранее сообщалось, что электромобиль "Атом" может быть включен в перечень машин для использования в качестве такси после начала серийного выпуска.