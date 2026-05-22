22 мая, 18:07

Политика

Правозащитник Дмитриевский и проект "После" внесены в реестр иноагентов

Фото: ТАСС/Михаил Солунин (Станислав Дмитриевский признан иноагентом в РФ)

Правозащитник Станислав Дмитриевский внесен в реестр иноагентов. Соответствующая информация опубликована на сайте Минюста России.

По данным министерства, Дмитриевский участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций, а также распространял недостоверную информацию о действиях российской власти. Кроме того, он взаимодействует с нежелательной организацией и выступал против СВО.

Кроме того, иноагентом признана филолог Ольга Орлова за распространение недостоверных данных о действиях власти РФ, выступление против проведения СВО, участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, участие в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций. Более того, она взаимодействует с организацией, признанной иноагентом.

Активистка Вилюя Чойнова добавлена в реестр иноагентов из-за распространения фейковых сведений о действиях и политике российской власти и выступления против спецоперации. Она призывала к нарушению территориальной целостности страны, участвовала в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций. Также он принимала участие в мероприятиях, подготовленных нежелательной организацией.

В свою очередь, проект "После" признан иноагентом за участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов и нежелательных организаций, распространение недостоверной информации о действиях власти в РФ. Кроме того, он выступал против СВО и пропагандировал ЛГБТ-отношения (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).

Ранее Минюст внес в реестр иноагентов поэтессу Елена Фанайлову. Она участвовала в создании и распространении материалов, связанных с иноагентами и нежелательными организациями, выступала против проведения СВО и распространяла фейковую информацию о политике российских органов власти.

