22 мая, 17:05

В Севастополе ограничили продажу топлива на заправках ТЭС

Фото: depositphotos/blinow61

В Севастополе ограничили продажу топлива на заправках ТЭС. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Автомобилисты смогут разово приобрести 20 литров бензина или одну канистру на машину.

"Если вы приехали на машине, то сможете выбрать: заправить машину или канистру. Если с канистрой – сможете залить топливо", – уточнил Развожаев.

Губернатор объяснил, что ограничения вводятся в связи с логистическими трудностями.

ТЭС – одна из крупнейших на полуострове компаний по продаже топлива в розницу. В Севастополе в основном распространены заправки именно этой фирмы.

Ранее в Кремле не увидели рисков дефицита топлива из-за ударов дронов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что вопрос обеспечения топливом находится на постоянном контроле Минэнерго.

