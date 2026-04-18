Резервуар с остатками топлива загорелся в Севастополе из-за сбитого БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Резервуар с остатками топлива загорелся в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе из-за сбитого украинского дрона. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

На месте ЧП работают все необходимые спецслужбы. Никто из местных жителей не пострадал.

Развожаев добавил, что пожар не повлияет на ситуацию со снабжением Севастополя топливом.

Ранее губернатор сообщил, что дежурные силы ПВО перехватили и сбили две воздушные цели в небе над Севастополем. При этом объекты инфраструктуры не пострадали.