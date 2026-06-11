Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичный транспорт украсят ко Дню России, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Дептранса города.

"В честь Дня России украсим наземный городской транспорт, а на регулярных речных электросудах включим подсветку в цветах российского триколора. Уличные парковки в этот день будут работать бесплатно", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В праздничный день, 12 июня, на маршруты выйдут более 5,6 тысячи автобусов, электробусов и трамваев с флагами России и Москвы. Водители будут работать в парадной форме. Также тематическое оформление в виде триколора появится на 15 цифровых указателях Троицкой линии метро.

Ранее сообщалось, что 12 июня изменится график работы столичных соцучреждений. Например, в праздник не будут работать центры госуслуг. В остальные дни они примут посетителей в обычном режиме.

Взрослые поликлиники будут открыты 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00, а 13-го числа – до 18:00. Детские поликлиники будут оказывать помощь на дому с 09:00 до 15:00.