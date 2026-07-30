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30 июля, 05:39

Технологии

Задолженность Google по штрафам в России превысила 56 млрд рублей

Фото: depositphotos/wolterke

Сумма принудительно взыскиваемой с американской компании Google LLC задолженности по штрафам и другим имущественным взысканиям в пользу физических и юридических лиц в России превысила 56 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

В конце апреля 2026 года эта сумма составляла почти 42 миллиарда рублей. В настоящее время в отношении компании открыто 63 исполнительных производства, по которым принудительно взыскивается свыше 56 миллиардов рублей.

В указанную сумму входят штрафы за нарушение законодательства РФ, исполнительные сборы, а также взыскания имущественного характера в пользу граждан и организаций.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram, видеостриминговый сервис Twitch, социальную сеть Likeme и фотохостинговый сервис Pinterest суммарно на 14 миллионов рублей.

Между тем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пригрозила компании Apple штрафом в 4 миллиарда рублей. Ведомство потребовало устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем, так как на iPhone и iPad по умолчанию используется иностранная.

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