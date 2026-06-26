Российские приставы начали взыскивать с Pinterest более 6,7 млн рублей

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Российские приставы начали принудительно взыскивать с Pinterest штрафы на сумму в размере 6,7 миллиона за неисполнение предписаний Роскомнадзора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Согласно им, с сентября прошлого года в отношении площадки было заведено 8 исполнительных производств, 6 из них, касающихся взыскания 30 миллионов рублей по штрафам по административным делам, были прекращены с марта по май 2026 года.

В настоящее время проходит взыскание 6 миллионов рублей в рамках исполнительного производства, которое было возбуждено в июне.

В документах отмечается, что еще более 737 тысяч рублей взыскивается с сентября.

Исполнительное производство возбуждено по акту об административном правонарушении, вынесенному управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу.

Ранее девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение нижестоящей инстанции, которая по иску конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского обязала Google Ireland Limited выплатить около 160,3 миллиарда рублей. Инстанция, в частности, отклонила апелляционные жалобы Google Ireland Limited и американской Google International LLC, являющейся материнской компанией "Гугла", на февральское постановление арбитражного суда Москвы.

