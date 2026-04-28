28 апреля, 03:58

Сумма принудительно взысканных с Google в России долгов приблизилась к 42 млрд рублей

Объем задолженности американской корпорации Google LLC, принудительно взыскиваемой на территории России, достиг почти 42 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные судебных материалов.

Отмечается стремительный рост финансовых претензий: еще в феврале 2026 года сумма взысканий составляла чуть более 26 миллиардов рублей. Таким образом, за короткий срок показатель увеличился примерно на 16 миллиардов.

В отношении компании открыто 62 исполнительных производства. В рамках этих дел с Google взыскиваются административные штрафы за нарушение российского законодательства, исполнительные сборы, а также удовлетворяются требования имущественного характера в пользу как физических, так и юридических лиц.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал TikTok Pte. Ltd., Pinterest Inc. и Twitch Interactive Inc. по статье о неисполнении обязанностей владельцем социальной сети. Компании были признаны виновными по части 3 статьи 13.50 КоАП РФ. Согласно постановлению суда, первой организации предписали выплатить 7 миллионов рублей, а двум другим – по 3,5 миллиона.

