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05 июня, 15:59

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Эксперт Светличная: цены на авторские куклы могут достигать 70–80 тыс рублей

Эксперт рассказала, сколько могут стоит авторские куклы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Стоимость текстильных и фарфоровых авторских кукол может достигать 70–80 тысяч рублей, сообщила в беседе с Москвой 24 мастер-кукольник Анна Светличная.

В 2026 году куклы стали стильным и модным аксессуаром, а также объектом желания многих женщин. При этом чем более ценным и редким является тот или иной экземпляр, тем сильнее он подходит для создания стильного образа.

"Приобретение авторских кукол приравнивается к покупке произведения искусства, которое обладательница гордо демонстрирует окружающим. Вариантов существует множество, и выделить наиболее популярную игрушку сложно – многое зависит от персональных вкусов", – указала эксперт.

По словам Светличной, востребованными остаются изделия в смешанной технике, где части формируются из разных материалов. К примеру, корпус делают мягким из текстиля, а голову и конечности формуют из запекаемой глины либо грунтованного текстиля с особым покрытием. Такой метод называют "текстиль с эффектом фарфора", он выглядит очень естественно.

Вместе с тем современные покупатели не хотят держать куклу за стеклом, им важно взаимодействовать с ней: играть, переодевать, брать с собой. При этом сохраняется запрос на эстетику: изящные черты лица, тонкие пальцы, аккуратные ступни. Комбинированные варианты как раз отвечают этим требованиям, отметила мастер.

Изготовление куклы с нуля требует примерно двух месяцев непрерывной работы. Процесс включает все этапы, от раскроя до финального стежка, а также создание наряда, украшений, прически и обуви. Стоимость изделия зависит от нескольких факторов: положения мастера на рынке, известности среди коллекционеров и интереса к его новинкам. В среднем кукла высотой 30 сантиметров обойдется в 40–50 тысяч рублей.

"Также есть текстильные куклы, их используют как игрушку, элемент декора, коллекционный предмет и даже произведение искусства. Этот вид считается одним из самых трудоемких и филигранных. При проработке лица, головы, пальцев важен каждый шаг. Малейший сдвиг стежка бракует деталь, а распороть и перешить что-либо уже невозможно, поскольку останутся заметные проколы", – рассказала Светличная.

Мастер должен с первого раза добиться безупречного результата, учитывая направление волокон ткани, расположение стежков и технику шитья. Из-за высокой сложности таких работ подобные экземпляры редки и дороги, а число мастеров постепенно сокращается. Такая кукла ростом 30–35 сантиметров может стоить от 70 до 80 тысяч рублей.

Еще одна известная разновидность – фарфоровые куклы. Сначала специалист лепит мастер-модель из глины, пластика или пластилина. Затем с образца снимают гипсовые формы, которые недолговечны и позволяют создать лишь несколько экземпляров. Полученные детали сушат несколько дней, обрабатывают, обжигают и расписывают.

Если формы уже готовы, процесс занимает около месяца, если нет – до двух. Цена такой куклы сопоставима с текстильной: примерно 70–80 тысяч рублей, заключила Светличная.

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