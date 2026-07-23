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23 июля, 05:21

Политика

ВС РФ уничтожили дроны-"ждуны" ВСУ в Сумской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие группировки "Север" уничтожили замаскированные дроны-"ждуны" ВСУ в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Операторы беспилотных систем 41-го мотострелкового полка выявили вражескую засаду на дорогах и тропах прямо на линии боевого соприкосновения. Противник планировал внезапно атаковать проходящую технику или пехоту, однако разведчики вовремя вскрыли позиции.

По итогам анализа обстановки было принято решение нанести огневое поражение. С помощью сбросов осколочных гранатометных выстрелов (ВОГ) с дронов цели были ликвидированы.

В ведомстве отметили, что подразделения "Севера" продолжают расширять полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях, ежедневно оттесняя ВСУ от госграницы для защиты мирных жителей.

Ранее подразделения ВС РФ ликвидировали две пусковые установки украинского берегового ракетного комплекса "Нептун-2". Удары были нанесены в 25 километрах северо-западнее Одессы, у населенного пункта Ковалевка. Кроме пусковых установок, были поражены транспортно-заряжающая машина и батарея.

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