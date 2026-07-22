ВС РФ поразили логистический центр с грузами военного назначения в Одессе

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Российские войска поразили логистический центр "Новой Почты" в Одессе, где хранились грузы военного назначения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Также в населенном пункте Ковалевка уничтожена батарея берегового ракетного комплекса "Нептун" Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, ВС РФ продолжили наносить удары по украинским портам, которые используются для доставки грузов для ВСУ. В частности, нанесены удары по двум морским судам, объектам инфраструктуры в порту Одесса и резервуарам с горюче-смазочными материалами.

Ранее российские военнослужащие вывели из строя газоперерабатывающую установку в населенном пункте Ефремовка Харьковской области. При выполнении боевых задач они использовали барражирующие боеприпасы "Герань-4 сикер".

До этого они уничтожили склады горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Губиниха Днепропетровской области. Кроме того, был поражен склад на территории масложиркомбината в Запорожье.