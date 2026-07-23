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23 июля, 14:32

Происшествия

Мошенники обманули мужчину на 71 млн рублей в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве мошенники обманули мужчину на 71 миллион рублей под предлогом декларации денежных средств и ценностей. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД РФ.

Заявление в полицию подал 25-летний житель мегаполиса. После чего сотрудники правоохранительных органов установили, что ему на мобильный телефон поступали звонки от неизвестных, которые представлялись работниками различных ведомств. Они использовали приемы психологического воздействия и вынудили москвича показать по видеосвязи имущество. Затем мошенники настояли на декларации всех денег и ценностей.

В результате под их давлением мужчина передал курьеру сейф с денежными средствами, включая иностранную валюту, и ювелирные изделия на 500 тысяч рублей. Общий ущерб превысил 71 миллион рублей.

Сотрудникам полиции удалось установить 26-летнего москвича, который был курьером. Содержимое сейфа он успел передать соучастникам. Кроме того, правоохранители выяснили, что он уже был привлечен к уголовной ответственности по аналогичным преступлениям.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, злоумышленник помещен под домашний арест.

Ранее московскую пенсионерку обманули на 37 миллионов рублей. Мошенники выманили у нее деньги под предлогом замены ключей от домофона. Преступники находились с женщиной на связи почти три месяца.

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