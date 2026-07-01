Нигериец притворился актером Керемом Бюрсином и обманул россиянку на 3 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

Первомайский районный суд Краснодара приговорил гражданина Нигерии, который представился известным турецким актером Керемом Бюрсином, чтобы выманить у женщины деньги, к 3,5 года колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщила газета "Известия".

По данным суда, в апреле 2024 года мужчина познакомился с жительницей Краснодара в мессенджере и выдавал себя за Бюрсина, известного по роли Серкана Болата из сериала "Постучись в мою дверь". Для общения он использовал фотографии и созданные с помощью искусственного интеллекта видеосообщения.

В течение нескольких месяцев злоумышленник убеждал женщину, что собирается приехать в Россию для личной встречи. Под этим предлогом он попросил перевести деньги якобы менеджеру актера на оплату охраны, обеспечение конфиденциальности и решение вопросов с миграционной службой. В общей сложности потерпевшая перечислила более 3 миллионов рублей.

Как отметили в инстанции, после получения денег осужденный организовал их обналичивание через банкоматы в Москве, привлекая знакомых, не знавших о преступной схеме. В суде мужчина вину не признал. Он утверждал, что не знаком с потерпевшей, а деньги получал от знакомого в качестве материальной помощи для семьи в Африке.

Суд признал иностранца виновным и, помимо лишения свободы, обязал его возместить потерпевшей материальный ущерб в размере 3 036 080 рублей.

Ранее 74-летний житель Омска перевел мошенникам 750 тысяч рублей после звонка от лжесотрудника бухгалтерии, сообщившего о грядущем повышении пенсии и попросившего назвать код из СМС.

Затем пострадавшему позвонил якобы сотрудник ФСБ, прислал фото служебного удостоверения с изображением канадского актера Киану Ривза и по видеосвязи при помощи дипфейк-бота убедил перевести деньги на "безопасный счет".