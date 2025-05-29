В Санкт-Петербурге 91-летний блокадник отдал мошенникам более 43 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мошенники обманули пережившего блокаду жителя Санкт-Петербурга на сумму в размере свыше 43 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, утром 28 мая 91-летний мужчина, проживающий в доме № 17 по улице Коллонтай, обратился в полицию. Он рассказал, что с 19 по 27 мая ему не раз звонила неизвестная, которая убедила его передать курьеру 43 399 360 рублей.

Женщина приехала 21 мая вместе с курьером к дому № 4 в Искровском проспекте для того, чтобы забрать деньги. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас правоохранители занимаются розыском и задержанием злоумышленников.

Ранее в Москве был задержан предполагаемый соучастник мошенников после обмана пенсионера на почти 7,7 миллиона рублей. По данным МВД, 89-летнему жителю столицы позвонили неизвестные, представившись работниками госструктур. Мужчину убедили, что с его банковских счетов якобы финансируется незаконная деятельность, поэтому для сохранения сбережений нужно снять деньги и передать их курьеру.

Пенсионер выполнил указания аферистов и только после этого понял, что стал жертвой мошенников, поэтому обратился в полицию. В результате на территории одного из столичных аэропортов удалось задержать 32-летнего жителя Волгоградской области, который забрал у потерпевшего деньги. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигуранта заключили под стражу.

