Курьер мошенников задержан после обмана столичного пенсионера почти на 7,7 млн руб

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Предполагаемый соучастник телефонного мошенничества задержан в Москве после обмана пенсионера на почти 7,7 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

По предварительным данным, 89-летнему жителю столицы позвонили неизвестные, которые представились работниками государственных структур. Пенсионера убедили, что с его банковских счетов якобы финансируется незаконная деятельность, поэтому для сохранения сбережений требуется снять деньги и передать их курьеру.

Мужчина обналичил счет и вместе со средствами, которые хранились у него дома, в разное время передал их мошенникам. Часть сбережений пенсионер сбросил в пакете с балкона, также по указанию аферистов.

Спустя время москвич понял, что стал жертвой мошенников, поэтому обратился в полицию. В результате на территории одного из столичных аэропортов удалось задержать 32-летнего жителя Волгоградской области. По версии правоохранителей, приезжий забрал у потерпевшего деньги и перевел их своим соучастникам.

Следователем ОМВД РФ по району Северное Тушино было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а фигуранта заключили под стражу. Полицейские продолжают проводить мероприятия и следственные действия для задержания соучастников подозреваемого, а также для выявления других эпизодов противоправной деятельности.

Ранее мошенники заставили 74-летнюю жительницу Москвы передать им около 9,7 миллиона рублей. Преступники убедили женщину, что ее квартиру и средства якобы хотят присвоить себе аферисты. В итоге потерпевшая перевела неизвестным 685 тысяч рублей, а затем продала квартиру за 9 миллионов рублей.

Полученные от сделки средства она отдала приехавшему курьеру, но тот был задержан на Стандартной улице. Им оказался 24-летний житель Смоленской области. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

