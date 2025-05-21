В Москве задержан курьер, забравший у 74-летней пенсионерки почти 9,7 млн рублей

Фото: depositphotos/aksenovko

Правоохранители задержали курьера мошенников, который похитил у 74-летней жительницы Москвы около 9,7 миллиона рублей якобы для того, чтобы положить деньги на безопасный счет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Пенсионерка обратилась в полицию, рассказав, что ей позвонили якобы работники госорганов и заявили, что ее накопленные средства и квартиру могут присвоить аферисты. В результате, как указали в ведомстве, злоумышленники убедили женщину перевести на "безопасный счет" 685 тысяч рублей.

Затем 74-летняя жительница Москвы продала квартиру, а деньги от сделки, то есть 9 миллионов рублей, передала приехавшему к ней курьеру мошенников. В результате последний был задержан на Стандартной улице. Им оказался 24-летний житель Смоленской области.

Ведомство уточняет, что полученные средства мужчина уже направил соучастникам мошеннической схемы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время правоохранители проводят оперативно-разыскные и следственные мероприятия, которые позволят задержать остальных аферистов и выявить дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.

Ранее мошенники похитили у пенсионера из Москвы золотые слитки и монеты. Сумма украденного составляет более чем 148 миллионов рублей. Мужчина обратился в полицию, рассказав, что ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Он убедили его отдать курьеру все сбережения.

В результате пенсионер собрал более 300 коллекционных монет Князь Александр Невский, 200 монет Юрий Долгорукий, еще почти 200 золотых монет Георгий Победоносец, а также несколько золотых слитков. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

